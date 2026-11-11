Rada Miasta Newcastle w Australii zakazała grupie klimatycznej Rising Tide organizowania protestów i innych wydarzeń na gruntach należących do społeczności „od teraz i w przyszłości”. Wniosek został przyjęty dzięki decydującemu głosowi lorda mera Newcastle, Gavina Morrisa, informuje ABC News Australia.

Zakaz obejmuje również grupy powiązane z Rising Tide. Wcześniej rada miasta pozwalała aktywistom organizować wydarzenie w Camp Shortland w pobliżu portu. Wśród wydarzeń objętych decyzją jest People’s Blockade of Newcastle Harbour, zaplanowana na luty przyszłego roku.

Stanowisko mera i rady

Gavin Morris oświadczył, że podstawą decyzji były obawy dotyczące bezpieczeństwa podczas wcześniejszych akcji Rising Tide. Jak powiedział, uczestnicy wielokrotnie przekraczali wyznaczone granice, mimo próśb o ich przestrzeganie. Mer wyjaśnił również, że wzmianka o organizacjach powiązanych ma zapobiec organizowaniu takich samych protestów pod innymi nazwami.

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Radna Partii Zielonych Siobhan Isherwood głosowała przeciw. Oświadczyła, że demokracja wymaga prawa do wolności słowa i pokojowego protestu, a przedstawiciele rady muszą chronić to prawo na terenach znajdujących się pod ich zarządem.

Policja zwróciła się do sądu

Aktywista Rising Tide Zach Schofield nazwał decyzję rady nadmierną. Oświadczył, że podczas trzech poprzednich blokad, w których na wodzie uczestniczyły setki osób, prawie nie było poważnych problemów z bezpieczeństwem.

Najbliższa akcja grupy, antywęglowe Paddle for the Planet w porcie Newcastle, nie przewiduje wykorzystania terenów społecznych, dlatego zakaz rady jej nie dotyczy. Jednocześnie Sąd Najwyższy Nowej Południowej Walii rozpatruje wniosek policji o zakazanie tego wydarzenia. Sądowi przekazano, że udział może wziąć do 785 osób, z których co najmniej 500 już się zarejestrowało. Policja wyraziła obawy o bezpieczeństwo uczestników na wodzie oraz możliwe kontrprotesty po zakończeniu pięciogodzinnej akcji.

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