Rada dyrektorów Nvidii nie rozważa powrotu Jensena Huanga na stanowisko dyrektora generalnego firmy. Poinformowało o tym The Hill źródło zaznajomione z sytuacją.

Apele o powrót Huanga

Huang, wieloletni dyrektor generalny Nvidii, zrezygnował w ubiegły czwartek. Jak pisze The Hill, „Financial Times” poinformował, że omawia on możliwy powrót z sojusznikami w Dolinie Krzemowej.

Po rezygnacji Huanga zaczęły krążyć petycje wzywające do przywrócenia go na stanowisko. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że nie sprzeciwiałby się takiej decyzji, dodając, że jego zdaniem Huang wyciągnął ważną lekcję.

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List otwarty popierający powrót byłego szefa podpisało ponad 170 tysięcy osób. Wśród sygnatariuszy są dyrektor generalny SpaceX Elon Musk, współzałożyciel Ubera Travis Kalanick, dyrektor generalny Epic Games Tim Sweeney oraz dyrektor generalny Y Combinator Garry Tan. Autorzy listu wezwali do przywrócenia Huanga na czas niezależnego śledztwa i poprosili radę o przedstawienie przekonujących dowodów, że jego usunięcie leży w interesie Nvidii.

Śledztwo

Rada dyrektorów Nvidii rozpoczęła śledztwo w ubiegłym tygodniu, jeszcze przed rezygnacją Huanga. Jednocześnie ustawodawcy w Kongresie USA rozpoczęli własne kontrole, zaznacza The Hill.

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