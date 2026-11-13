Rada Bezpieczeństwa ONZ jednogłośnie przyjęła rezolucję o przedłużeniu mandatu Wielowymiarowej Zintegrowanej Misji Stabilizacyjnej ONZ w Republice Środkowoafrykańskiej (MINUSCA). Jej działalność przedłużono do 15 listopada 2027 roku, informuje Anadolu Agency.

Misja działa od 2014 roku

MINUSCA utworzono w 2014 roku, aby reagować na kryzys bezpieczeństwa, humanitarny, praw człowieka i polityczny w Republice Środkowoafrykańskiej, a także na jego regionalne konsekwencje. Kraj doświadcza niestabilności od 2013 roku, kiedy zamach stanu wywołał konflikt zbrojny, masowe przesiedlenia ludności i przedłużający się kryzys humanitarny.

W 2019 roku rząd RŚA i 14 ugrupowań zbrojnych zawarły porozumienie pokojowe, jednak przemoc w niektórych częściach kraju trwa. Sytuacja bezpieczeństwa pogorszyła się także w północno-wschodniej części państwa, w pobliżu granic z Sudanem i Czadem, z powodu skutków wojny w Sudanie.

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Ataki na granicy

W czerwcu ugrupowania zbrojne zajęły przygraniczne miasto Am-Dafok. Tysiące osób zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów, a podczas ataku na bazę ONZ rannych zostało sześciu żołnierzy sił pokojowych MINUSCA.

ONZ ostrzegła przed przedwczesnym wycofaniem kontyngentu pokojowego. Organizacja podkreśliła, że przekazanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo władzom krajowym musi odbywać się stopniowo i z uwzględnieniem sytuacji w terenie.

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