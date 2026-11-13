Rada Bezpieczeństwa ONZ jednogłośnie zagłosowała za przedłużeniem o rok środków sankcyjnych związanych z Jemenem, w tym zamrożenia aktywów i ograniczeń w podróżowaniu. Rada zażądała również zaprzestania ataków Huti na Arabię Saudyjską.

Jak podaje Al Jazeera, przedłużono także mandat Panelu Ekspertów ONZ ds. Jemenu, który wydaje zalecenia dotyczące sankcji. W rezolucji potępiono militarną eskalację Huti, ich ataki morskie i transgraniczne przeciwko Arabii Saudyjskiej, a także groźby wobec statków handlowych.

Przechwycenie dronów w Arabii Saudyjskiej

Tego samego dnia koalicja pod przywództwem Arabii Saudyjskiej poinformowała o przechwyceniu prawdopodobnie dronów Huti nad regionem Rijadu i Prowincją Wschodnią królestwa. Rzecznik Huti Jahja Sari twierdził, że ruch zaatakował saudyjską infrastrukturę naftową i wojskową, w tym stację pomp na rurociągu Wschód–Zachód oraz obiekt naftowy w Janbu nad Morzem Czerwonym.

Sari twierdził również, że doszło do ataku dronem na wojskowy samolot transportowy na lotnisku w Szarurze oraz że rakieta balistyczna trafiła w bazę lotniczą Chamis Muszajt. Informacje te przedstawiono jako twierdzenia przedstawiciela Huti. Twierdził on także, że zaatakowano siedzibę Saudi Aramco w Rijadzie, i odrzucił twierdzenia Arabii Saudyjskiej o rzekomym ataku Huti na region Mekki.

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Władze saudyjskie informowały, że rurociągiem Wschód–Zachód do Janbu przekierowano około 4 mln baryłek ropy naftowej dziennie, co stanowi około 4% światowych dostaw.

Sytuacja humanitarna w Jemenie

Rada Bezpieczeństwa wezwała wszystkie strony do powstrzymania się od działań eskalacyjnych i rozwiązywania sporów w drodze negocjacji. Jednocześnie podkreśliła, że ograniczenia sankcyjne nie mogą obejmować pomocy humanitarnej i dostaw na podstawowe potrzeby ludności cywilnej.

Biuro ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej poinformowało, że od początku sierpnia w Jemenie przesiedlono ponad 333 tys. osób, w tym ponad 24 tys. w ciągu ostatniego tygodnia. Według urzędu przemoc uszkadza placówki medyczne, zmusza rodziny do opuszczania domów i utrudnia pracę organizacji humanitarnych.

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