Rady Centralnej Australii zgłaszają trudności z dostępem do rządowego finansowania odbudowy po ulewnych opadach i powodziach, które uszkodziły drogi oraz odizolowały odległe społeczności. Prawie osiem miesięcy po złej pogodzie część wniosków nadal jest rozpatrywana, informuje ABC News Australia.

Wnioski i wydatki rad

Burmistrz Regionalnej Rady Barkly Sid Vashist powiedział, że powodzie w lutym i marcu dotknęły około 70% dróg rady. Jej pierwszy wniosek o finansowanie złożono dopiero wcześniej w tym miesiącu. Wniosek opiewający na kwotę od 4,3 mln do 4,7 mln dolarów obejmuje ponad 30 dróg i 127 uszkodzonych odcinków w ośmiu społecznościach.

Według Vashista rada musiała z góry opłacić pracę inżynierów i konsultantów, a jednocześnie nie poinformowano jej o terminie podjęcia decyzji w sprawie finansowania. Podkreślił, że rada nie chce wejść w kolejny sezon deszczowy bez rozpoczęcia prac odbudowujących.

Dyrektor generalna Regionalnej Rady McDonnell Belinda Urquhart powiedziała, że radzie nie udało się uzyskać środków na usunięcie skutków tych samych powodzi. Uważa ona, że wymogi dotyczące wniosków są zbyt skomplikowane dla odległych rad. Jak stwierdziła, obecne zasady nie pozwalają również przeznaczać środków na budowę nowych mostów lub przepraw na obszarach narażonych na powodzie, gdzie takie konstrukcje wcześniej nie istniały.

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Rząd przyznał, że występują opóźnienia

Dyrektor generalny Rady Miejskiej Alice Springs Peter Warriss również powiedział, że nie uważa, by jego rada otrzymała finansowanie na zwrot wcześniej poniesionych szkód powodziowych. Zaproponował wprowadzenie płatności zaliczkowych, aby rady mogły zatrudniać wykonawców i rozpoczynać prace przed otrzymaniem zwrotu kosztów.

Federalna minister ds. zarządzania sytuacjami nadzwyczajnymi Kristy McBain potwierdziła, że system działa na zasadzie zwrotu kosztów: rady składają wnioski za pośrednictwem rządu Terytorium Północnego. Przyznała, że procedura trwa zbyt długo. Krajowa grupa robocza, w skład której wchodzą Regionalna Rada Barkly i Rada Miejska Katherine, bada opóźnienia.

Rząd Terytorium Północnego potwierdził, że wniosek Barkly jest nadal oceniany. Wnioski Rady Miejskiej Alice Springs, złożone w czerwcu i zaktualizowane w sierpniu, również są rozpatrywane. Jednocześnie rząd poinformował, że Regionalna Rada McDonnell nie złożyła formalnego wniosku, chociaż składanie wniosków o odbudowę jest otwarte do kwietnia. Przedstawiciel rządu przyznał, że krajowe wymogi utrudniają niektórym radom składanie wniosków, i poinformował o wspólnej pracy z władzami federalnymi nad uproszczeniem procedur.

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