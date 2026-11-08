Na wyspie Groote Eylandt na Terytorium Północnym Australii prezenter radiowy Percy Bishop zaapelował o rozszerzenie zasięgu Radio Angurugu, ponieważ sześć odległych społeczności nie ma dostępu do komunikatów radiowych w sytuacjach nadzwyczajnych podczas cyklonów i innych niebezpiecznych sytuacji. Poinformowało o tym ABC News.

W marcu Bishop prowadził transmisję na żywo przez 32 godziny, przekazując informacje o ruchu cyklonu tropikalnego Narell w pobliżu wyspy. Po cyklonie, który powalił drzewa, ale nie spowodował znaczących trwałych szkód, jego pracę docenili politycy, w tym szefowa rządu Terytorium Północnego Lia Finocchiaro.

Sześć społeczności poza zasięgiem sygnału

Bishop podkreślił, że historia nie powinna sprowadzać się do jego audycji podczas cyklonu, ponieważ sześć narażonych społeczności na Groote Eylandt nadal pozostaje bez dostępu do sygnału radiowego. Jak powiedział, mieszkańcy powinni mieć możliwość otrzymywania informacji o burzach, pożarach i innych sytuacjach nadzwyczajnych, a także informowania świata zewnętrznego o zagrożeniu.

Radio Angurugu nadaje po angielsku i w języku anindilyakwa na częstotliwości 102,9 FM. Obecnie sygnał jest dostępny głównie w dwóch największych społecznościach — Angurugu i Umbakumba — ale nie dociera do trudno dostępnych obszarów wyspy.

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Poparcie bez decyzji o finansowaniu

16-letnia mieszkanka wyspy Mishia Wilfred powiedziała, że brak sygnału radiowego stwarza zagrożenia dla ludzi w odległych rejonach, gdzie podczas burzy łączność komórkowa i internet mogą być niestabilne.

Dyrektor generalny Rady Ziemskiej Anindilyakwa Kupa Teao poparł rozszerzenie nadawania i oświadczył, że należy zapewnić łączność ze wszystkimi tradycyjnymi właścicielami ziem na archipelagu Groote. Radio Angurugu jest niezależną organizacją, ale większość jego finansowania pochodzi za pośrednictwem Rady Ziemskiej Anindilyakwa.

Jednocześnie nadal nie wiadomo, czy rada sfinansuje modernizację, o którą prosi Groote Broadcasting, czy też konieczne będzie zwrócenie się o dodatkowe środki do rządu Terytorium Północnego. Rząd regionu oświadczył, że rozpatrzy każdy formalny wniosek w odpowiednim trybie.

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