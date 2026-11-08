W stolicy Ghany, Akrze, prezenter radiowy Philip Osei Bonsu, znany jako O.B., został dziennikarzem roku według Ghana Journalists Association (GJA). Nagrodę GJA/P.A.V. Ansah Journalist of the Year otrzymał 7 listopada 2026 roku podczas 30. ceremonii GJA Media Awards, informuje The Rio Times.

Bonsu prowadzi Ekosiisen, późnopopołudniowy program o bieżących wydarzeniach w ghańskiej stacji radiowej Asempa FM. Ceremonia odbyła się w centrum konferencyjnym Palms hotelu La Palm Royal Beach Hotel. Tematem wydarzenia było docenienie osiągnięć zawodowych, wzmacnianie wolności mediów oraz przeciwdziałanie mowie nienawiści w erze cyfrowej.

Inni laureaci nagród

Jury rozpatrzyło 327 prac od 206 kandydatów. W kategorii wiadomości telewizyjnych zwyciężył freelancer Nabil Ahmed Rufai za materiał Stolen Childhood o pracy dzieci w ghańskiej branży rybackiej. Mohammed Fugu zdobył nagrodę w kategorii wiadomości prasowych, Clinton Yeboah — za najlepszy materiał radiowy, a Nathaniel Atto z Joy FM otrzymał wyróżnienie za dziennikarstwo sportowe.

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Oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa dziennikarzy

Prezydent GJA Albert Kwabena Dwumfour podczas ceremonii poruszył kwestię bezpieczeństwa pracowników mediów. Według jego słów w styczniu 2026 roku w kraju odnotowano pięć ataków na dziennikarzy, przy czym pracownicy służb bezpieczeństwa mieli być rzekomo zaangażowani w trzy z nich. Stowarzyszenie wcześniej również oświadczyło, że te trzy incydenty mogły być powiązane z państwowymi organami bezpieczeństwa.

Prezydent Ghany John Dramani Mahama oświadczył, że budżet na 2027 rok przewiduje 10 mln ghańskich cedi jako początkowe finansowanie Funduszu Rozwoju Mediów. Według jego słów środki mają zostać przeznaczone na wsparcie dobrobytu dziennikarzy, szkolenia zawodowe, dziennikarstwo śledcze, kompetencje cyfrowe i szkolenia z bezpieczeństwa. Mahama obiecał również szanować niezależność redakcyjną mediów.

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