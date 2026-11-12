12 listopada w Brukseli Google poniosło porażkę: doradca najwyższego sądu Europy skrytykował decyzję sądu niższej instancji o uchyleniu grzywny w wysokości 1,49 mld euro. Sankcję wobec amerykańskiej firmy technologicznej nałożono siedem lat temu za praktyki antykonkurencyjne związane z reklamą internetową. W przeliczeniu na dolary grzywna wynosi 1,7 mld dolarów.

Grzywna w sprawie reklamy internetowej

W 2024 roku Sąd UE uchylił decyzję Unii Europejskiej o nałożeniu tej grzywny. Następnie Komisja Europejska zaskarżyła orzeczenie, wnosząc odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu.

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Odwołanie Komisji Europejskiej

W informacji podano również kurs walutowy: jeden dolar amerykański był równy 0,9027 euro. Materiał Channel NewsAsia powołuje się na Reuters; wiadomość jest datowana na 12 listopada 2026 roku, godz. 17:29. Na zdjęciu w materiale widać logo Google w pobliżu siedziby firmy w Nowym Jorku. Zdjęcie jest datowane na 1 lipca 2026 roku.

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