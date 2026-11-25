Jared Kushner, doradca i wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa, we wtorek wieczorem rozmawiał z premierem Izraela Binjaminem Netanjahu o sytuacji w Gazie. Według kilku źródeł Jerusalem Post, Kushner wezwał Izrael do zwiększenia dopuszczania pomocy humanitarnej do enklawy przed zimą oraz do ułatwienia rozmieszczenia wielonarodowego kontyngentu.

Pomoc przed zimą

Izraelski urzędnik powiedział gazecie, że Netanjahu i Kushner odbyli merytoryczną rozmowę na temat pomocy humanitarnej dla Gazy i przygotowań do zimy. Jak zaznaczył, uzgodnili kontynuowanie wspólnej pracy nad tymi kwestiami.

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Rozmowa dotyczyła również posuwania naprzód innych kwestii związanych z planem Trumpa dotyczącym Gazy.

Ocena rozmowy

Urzędnik Rady Pokoju określił rozmowę jako „bardzo pozytywną” i oświadczył, że oczekuje wkrótce dalszych postępów.

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