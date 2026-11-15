Niezależna doradczyni rządu Wielkiej Brytanii ds. gwałtów, profesor Katrin Hohl, wezwała do dokładniejszego zbadania rozpatrywania spraw dotyczących przemocy seksualnej w sądach Anglii i Walii. Stwierdziła, że społeczne zainteresowanie po skazaniu komika Russella Branda za gwałt należy wykorzystać do zbadania rozpowszechnienia mitów o gwałcie podczas procesów oraz pouczeń udzielanych ławnikom przez sędziów — informuje The Guardian.

Apel o przejrzystość sądów

Według Hohl w systemie wymiaru sprawiedliwości występują liczne problemy dotyczące traktowania osób zgłaszających gwałt i przemoc seksualną. Jednocześnie przebieg śledztw i rozpraw sądowych w dużej mierze pozostaje nieprzejrzysty dla społeczeństwa.

Profesor podkreśliła potrzebę rzetelnych badań nad działaniami prawników, sędziów i ławników podczas takich procesów. Jej zdaniem jest to konieczne, aby pokrzywdzeni mogli dochodzić sprawiedliwości przewidzianej prawem.

Hohl zaznaczyła, że policja i Crown Prosecution Service osiągnęły znaczny postęp w ramach Operation Soteria. Podejście to zakłada skupienie śledztw na podejrzanych, a nie na zachowaniu pokrzywdzonych. Jednocześnie system sądowy, w ocenie doradczyni, pozostaje w tyle za tymi zmianami.

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W raporcie opublikowanym przez Hohl w ubiegłym miesiącu wskazano, że sprawy dotyczące przemocy seksualnej przygotowane w nowym systemie mogą napotkać poważne przeszkody na etapie postępowania sądowego. Jako jeden z możliwych problemów wskazała wykorzystywanie przez obrońców mitów o gwałcie.

Pouczenia dla ławników

Komisarz ds. ofiar Claire Waxman również wezwała do wprowadzenia prawnego obowiązku nakładającego na sędziów konieczność udzielania ławnikom pouczeń, jeśli podczas rozpraw pojawiają się mity o gwałcie. Jej zdaniem sprawiedliwość musi opierać się na dowodach, a nie na błędnych wyobrażeniach.

Podczas procesu Branda jego prawnik Ian Winter twierdził, że kobiety, które wysunęły oskarżenia, nie stawiały oporu, nie krzyczały i nie próbowały odejść. Według gazety Brand został skazany na ponad 10 lat więzienia po uznaniu go za winnego zgwałcenia jednej kobiety i napaści seksualnej na trzy inne.

Po wyroku służby wsparcia dla ofiar gwałtu i przemocy seksualnej poinformowały o znacznym wzroście liczby zgłoszeń. Dyrektorka wykonawcza Rape Crisis England & Wales, Ciara Bergman, oświadczyła, że liczba telefonów na całodobową linię wsparcia od początku miesiąca wzrosła czterokrotnie.

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