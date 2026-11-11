Rafael zaprezentowała Super Ice z głowicą bojową o masie 1000 funtów — Jerusalem Post
Firma Rafael Advanced Defense Systems zaprezentowała nowy pocisk manewrujący Super Ice — kolejną generację Icebreaker. Pocisk ma głowicę bojową o masie 1000 funtów, podczas gdy głowica Icebreaker ważyła 250 funtów, informuje Jerusalem Post.
Zasięg i platformy startowe
Według Rafael Super Ice ma większy zasięg i wyższą prędkość niż poprzedni model, jednak firma nie ujawniła dokładnych danych. Zasięg Icebreaker przekraczał 300 kilometrów, a jego prędkość wynosiła co najmniej 0,8–0,9 Macha.
Super Ice można odpalać z samolotów F-35, F-16 i F-15. Rafael oświadczyła również, że pocisk można zintegrować z powietrznymi, morskimi i naziemnymi platformami startowymi. Według Gada Gewy, starszego wiceprezesa i szefa działu systemów powietrznych Rafael, integracja z szeroką gamą platform lotniczych nie wymaga istotnych modyfikacji nosicieli.
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System naprowadzania
Firma poinformowała, że pocisk wyposażono w autonomiczną nawigację, system lotu na małej wysokości z odwzorowaniem rzeźby terenu oraz elektrooptyczny system naprowadzania wykorzystujący technologię dopasowywania obrazów. Super Ice ma również działać w różnych warunkach pogodowych i zapewniać precyzyjne rażenie różnych celów.
Jak zauważa Jerusalem Post, pociski tego typu są przeznaczone do rażenia strategicznych i dobrze chronionych obiektów przy krótkim czasie ostrzeżenia. Rafael nie wskazała konkretnego zagrożenia, któremu miał być przeciwdziałać Super Ice. Oczekuje się, że pocisk wejdzie do służby na początku 2027 roku.