W Pradze w Czechach bramkarz Arsenalu David Raya powiedział, że zespół chce wykorzystać doświadczenie porażki z Paris Saint-Germain w serii rzutów karnych w finale Ligi Mistrzów w ubiegłym sezonie, aby poprawić wynik w tym roku. Informuje o tym The Guardian.

Porażka w finale jako bodziec

W ubiegłym sezonie Arsenal wygrał wszystkie osiem meczów fazy ligowej Ligi Mistrzów, a następnie dotarł do finału w Budapeszcie. Tam londyńczycy przegrali z PSG w serii rzutów karnych.

Według Rai to doświadczenie nie opuszcza zespołu. Bramkarz wyraził nadzieję, że zwycięstwo w Lidze Mistrzów pomoże Arsenalowi zostawić porażkę za sobą, jednocześnie podkreślając, że ten ból powinien pozostać dla piłkarzy wewnętrznym bodźcem.

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Interwencja w meczu ze Slavią

W meczu z praską Slavią Raya zaliczył ważną interwencję w wyskoku po strzale głową Oskara Kubiaka. Po pierwszej połowie Arsenal prowadził 2:0, a rywale próbowali odrobić straty. Dzięki temu wynikowi londyński klub zdobył 10 punktów w czterech meczach i awansował na trzecie miejsce w tabeli ligowej.

Raya powiązał również swoje decydujące interwencje z wiarą we własne możliwości i cotygodniową pracą. Jak powiedział, dodatkową motywację daje mu zaufanie sztabu szkoleniowego, trenera bramkarzy i zespołu. Mecz ze Slavią był dla Arsenalu dziesiątym wyjazdowym spotkaniem w europejskich pucharach bez porażki.

Kolejnym rywalem Arsenalu w Lidze Mistrzów będzie Borussia Dortmund, a 9 grudnia zespół podejmie Real Madryt. Mecze te mogą wpłynąć na szanse londyńczyków na zakończenie fazy ligowej w pierwszej dwójce.

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