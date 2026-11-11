Były główny trener NFL i analityk ESPN Rex Ryan w środę zgłosił się na policję po incydencie w Nashville z udziałem dwojga pieszych. Według The Guardian, Ryan usłyszał sześć zarzutów kwalifikowanych jako wykroczenia.

Wersja policji

Policja w Nashville poinformowała, że do incydentu doszło w ubiegłym tygodniu w centrum miasta. Według niej piesi przechodzili przez główną ulicę i mieli pierwszeństwo, gdy Ryan rzekomo skręcał na czerwonym świetle. Policja twierdzi, że przejechał samochodem po ich stopach, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia.

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Sześć punktów zarzutów

Zgodnie z aktami sądowymi Ryanowi postawiono po dwa zarzuty opuszczenia miejsca wypadku, nieudzielenia informacji lub pomocy oraz niezastosowania się do sygnału regulacji ruchu. Wszystkie sześć zarzutów to wykroczenia.

Ryan ma stawić się w sądzie w przyszłym miesiącu. Ma 63 lata. Prowadził New York Jets w latach 2009–2014, a Buffalo Bills w latach 2015–2016. Po zakończeniu kariery trenerskiej Ryan pracuje jako analityk NFL w ESPN, w tym uczestniczy w przedmeczowych transmisjach stacji.

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