Ryan usłyszał sześć zarzutów po incydencie z pieszymi w Nashville — The Guardian
Były główny trener NFL i analityk ESPN Rex Ryan w środę zgłosił się na policję po incydencie w Nashville z udziałem dwojga pieszych. Według The Guardian, Ryan usłyszał sześć zarzutów kwalifikowanych jako wykroczenia.
Wersja policji
Policja w Nashville poinformowała, że do incydentu doszło w ubiegłym tygodniu w centrum miasta. Według niej piesi przechodzili przez główną ulicę i mieli pierwszeństwo, gdy Ryan rzekomo skręcał na czerwonym świetle. Policja twierdzi, że przejechał samochodem po ich stopach, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Sześć punktów zarzutów
Zgodnie z aktami sądowymi Ryanowi postawiono po dwa zarzuty opuszczenia miejsca wypadku, nieudzielenia informacji lub pomocy oraz niezastosowania się do sygnału regulacji ruchu. Wszystkie sześć zarzutów to wykroczenia.
Ryan ma stawić się w sądzie w przyszłym miesiącu. Ma 63 lata. Prowadził New York Jets w latach 2009–2014, a Buffalo Bills w latach 2015–2016. Po zakończeniu kariery trenerskiej Ryan pracuje jako analityk NFL w ESPN, w tym uczestniczy w przedmeczowych transmisjach stacji.