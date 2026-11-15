Na Florydzie w USA rakieta Vulcan firmy United Launch Alliance uległa awarii wkrótce po starcie. Na jej pokładzie znajdowało się 40 satelitów Amazon Leo, działu Amazonu zajmującego się szerokopasmowym internetem satelitarnym. Urządzenia te stanowiły ładunek użyteczny rakiety, który został utracony.

Start z Florydy

Według Channel NewsAsia, powołującego się na Reutersa, start odbył się w niedzielę, 15 listopada. Vulcan wystartowała z Florydy, a awaria nastąpiła wkrótce po starcie. Amazon Leo jest działem Amazonu rozwijającym usługi szerokopasmowego internetu za pomocą satelitów.

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Pierwsza nieudana misja ULA

United Launch Alliance jest wspólnym przedsięwzięciem Boeinga i Lockheed Martin, a rakieta Vulcan należy do tej firmy. Jak zauważa CNA, misja ta była pierwszą nieudaną misją ULA w dwudziestoletniej historii spółki. W informacji nie sprecyzowano przyczyn awarii po starcie.

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