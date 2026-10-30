Prezydent Republiki Południowej Afryki Cyril Ramaphosa przed wyborami lokalnymi 4 listopada wezwał kandydatów Afrykańskiego Kongresu Narodowego (ANC), by nie odnosili się do wyborców z wyższością i nie przywłaszczali pieniędzy przeznaczonych na rozwój. Kończąc dwudniową przedwyborczą podróż po prowincji KwaZulu-Natal, oświadczył, że kandydaci muszą uzasadnić zaufanie ludzi.

Jak podaje TimesLIVE, Ramaphosa zwrócił się do kandydatów w Gumbanati, gdzie zakończył podróż. Powiedział, że ludzie wybrali ich, ponieważ im ufają, dlatego kandydaci muszą ciężko pracować, nie być zdystansowani, nie patrzeć na wyborców z góry i nie kraść pieniędzy na rozwój.

Kampania w KwaZulu-Natal

Przedwyborcza podróż koncentrowała się na gminie eThekwini, gdzie według sondaży ANC może stanąć przed najtrudniejszym sprawdzianem i po raz pierwszy stracić kontrolę nad gminą. Wzdłuż trasy prezydenckiej kawalkady odbywały się pikiety zwolenników partii MK, powiązanej z byłym prezydentem RPA Jacobem Zumą. W Gumbanati dołączyli do nich zwolennicy Partii Wolności Inkatha.

Ramaphosa powiedział zwolennikom, że tylko ANC ma politykę, zdolności i doświadczenie niezbędne do realizacji znaczących programów rozwojowych. Powiedział również, że podczas kampanii słyszał od mieszkańców prowincji skargi na bezrobocie, i wspomniał o projektach infrastrukturalnych, które — jak stwierdził — mają sprzyjać wzrostowi gospodarczemu i tworzeniu miejsc pracy.

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Mieszkania dla poszkodowanych w powodzi

W ramach rządowej części wizyty Ramaphosa odwiedził Montclair, gdzie sprawdził postępy w zapewnianiu mieszkań rodzinom przesiedlonym w wyniku powodzi w 2022 roku. Według informacji administracji prezydenta planowane jest tam wyremontowanie kolejnych 500 lokali mieszkalnych, aby łącznie zapewnić ponad 1 000 jednostek mieszkaniowych osobom, które nadal przebywają w tymczasowych schronieniach.

Prezydent przekazał także domy odbiorcom w Cornubii na północ od Durbanu. Jak powiedział, w drugiej fazie projektu budowanych jest kolejnych 145 domów, a do połowy 2027 roku planowane jest ukończenie łącznie 460 stałych domów. Ramaphosa podkreślił, że tymczasowe mieszkania nie powinny stawać się stałymi.

Na spotkaniu z przedstawicielami Południowoafrykańskiego Demokratycznego Związku Nauczycieli w Tongaat obiecał przyspieszyć przyznawanie środków szkołom oraz zatrudnić więcej nauczycieli i personelu administracyjnego, aby obsadzić wakaty.

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