W USA kongresmenka z Illinois Delia Ramirez przeprowadziła pierwsze rozmowy z liderem demokratów w Izbie Reprezentantów Hakeemem Jeffriesem na temat możliwego głosowania nad ustawą ograniczającą przekazywanie broni Izraelowi w następnym składzie Kongresu. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na Drop Site News.

Ustawa o ograniczeniu dostaw

Ramirez jest autorką ustawy Block the Bombs Act, złożonej w maju 2025 roku. Dokument przewiduje zakaz sprzedaży, przekazywania lub eksportu do Izraela określonych rodzajów broni ofensywnej, w tym bomb penetrujących bunkry, pocisków artyleryjskich i amunicji precyzyjnej, jeśli nie zostaną spełnione warunki określone w projekcie ustawy.

Inicjatywa ma 82 współautorów, jednak Izba Reprezentantów nie poddała jej jeszcze pod głosowanie. Według Ramirez Jeffries nie odmówił jej wprost, a w najbliższych dniach planuje ona ponownie z nim porozmawiać.

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Stawka na progresywne skrzydło

Według Ramirez kluczową rolę w promowaniu dokumentu może odegrać Kongresowy Klub Progresywny, który ma się powiększyć po wyborach uzupełniających 3 listopada. Omawiała ona również strategię z przewodniczącym klubu Gregiem Casarem i spotkała się z kilkoma nowo wybranymi ustawodawcami, którzy podczas kampanii opowiadali się za zakończeniem amerykańskiego wsparcia wojskowego dla Izraela.

Jeffries publicznie nie zobowiązał się do poddania projektu ustawy pod głosowanie. Demokraci, którzy zdobyli kontrolę nad obiema izbami Kongresu, mają przeprowadzić wybory kierownictwa Izby Reprezentantów jeszcze w tym miesiącu, a pełny skład izby wybierze spikera po rozpoczęciu pracy 120. Kongresu w styczniu.

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