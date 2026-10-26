W Johannesburgu w RPA Rand Water wezwała mieszkańców do natychmiastowego ograniczenia zużycia wody o 15% z powodu znacznego obciążenia głównego systemu zaopatrzenia w wodę. System działa z maksymalną wydajnością, a stale wysoki popyt zwiększa ryzyko przerw w dostawach wody, informuje TimesLIVE.

Jednocześnie mieszkańcy kilku dzielnic miasta skarżą się, że nie mają wody od tygodnia lub dłużej. W szczególności przerwy odnotowano w Brixton, Mayfair West, Greenside, Melville, Crosby i Parktown West, które otrzymują wodę przez system Commando. Zbiorniki Crosby i Brixton, a także wieża ciśnień Brixton, przez cały tydzień pozostawały na krytycznie niskim poziomie.

Straty wody i ograniczenia

Johannesburg Water poinformowało o znacznym obciążeniu swoich systemów i poprosiło mieszkańców oraz firmy, aby nie używali wody pitnej do celów niekoniecznych. W mieście obowiązują ograniczenia pierwszego poziomu: od 06:00 do 18:00 zakazane jest podlewanie ogrodów i napełnianie basenów, a także mycie samochodów, chodników i podjazdów za pomocą węży.

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Według publikacji starzejąca się infrastruktura Johannesburg Water powoduje utratę niemal połowy wody kupowanej od Rand Water. Około 32% wody traci się w wyniku pęknięć rur i wycieków, a w mieście codziennie zgłaszanych jest średnio 140 pęknięć rur. Roczne straty wody nieprzynoszącej dochodów szacuje się na 3–3,8 mld randów, podczas gdy zaległości w modernizacji infrastruktury wynoszą od 26,6 mld do 64 mld randów.

Długotrwałe przerwy w dzielnicach miasta

Mieszkanka Parktown West Helen Wilson powiedziała, że nie ma wody już od 10 tygodni. Jak przekazała, w ciągu ostatniego tygodnia woda pojawiała się jedynie słabym strumieniem w nocy, dlatego wraz z mężem zainstalowała zbiorniki do magazynowania wody.

Mieszkanka Kensington Ridge Shamima Bhabha poinformowała, że od marca w jej okolicy wody albo nie ma, albo jest dostarczana od północy do około piątej rano. Powiązała problemy z przełączeniem zbiornika Alexander Park w tryb obejściowy oraz zmianą konfiguracji systemu. Przerwy dotknęły również przedsiębiorstwa w rejonie Selby: właściciele firm oświadczyli, że przerwy w dostawach energii elektrycznej zatrzymują pompy niezbędne do dostarczania wody.

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