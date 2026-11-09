Wczesne inwazyjne zabiegi na sercu nie wydłużają życia pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową i nieprawidłowymi wynikami testów wysiłkowych w porównaniu z początkowym leczeniem farmakologicznym i zmianą stylu życia. Do takiego wniosku doszli autorzy międzynarodowego badania ISCHEMIA-EXTEND, informuje News-Medical.

Różnica w śmiertelności była minimalna

Naukowcy przeanalizowali długoterminową obserwację uczestników badania ISCHEMIA, do którego włączono ponad 5 tysięcy mężczyzn i kobiet ze stabilną chorobą wieńcową. W ciągu niemal dziesięciu lat prawdopodobieństwo zgonu wyniosło 26% w grupie wczesnego leczenia inwazyjnego i 27% w grupie podejścia zachowawczego.

Łącznie w badaniu odnotowano 1071 zgonów w okresie do 13 lat od włączenia pacjentów. Naukowcom udało się ustalić status życiowy 96% uczestników dzięki bezpośredniemu kontaktowi i krajowym rejestrom medycznym.

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Zabiegi łagodziły objawy

Leczenie inwazyjne obejmowało w szczególności wszczepienie stentów i operacje pomostowania wieńcowego. Wcześniejsze wyniki badania ISCHEMIA wykazały, że połączenie takich zabiegów z lekami i zmianą stylu życia zmniejszało objawy oraz poprawiało jakość życia osób z bólem w klatce piersiowej, ale nie obniżało częstości ciężkich problemów sercowych.

W badaniu uczestniczyli pacjenci z 320 szpitali w 37 krajach Europy, Ameryki Północnej, Azji i południowej części Oceanu Spokojnego. Wszyscy otrzymywali leki kontrolujące poziom cholesterolu i ciśnienie krwi, a także zalecenia dotyczące diety i aktywności fizycznej. W jednej grupie zabiegi wykonywano wkrótce po nieprawidłowym teście wysiłkowym, a w drugiej — tylko w razie pogorszenia objawów lub po zawale serca.

Autorzy podkreślili, że wnioski dotyczą konkretnie stabilnej przewlekłej choroby wieńcowej. Inwazyjne przywrócenie przepływu krwi pozostaje niezbędne dla pacjentów z zawałem serca lub zagrożeniem zawałem. Wyniki przedstawiono podczas sesji naukowej American Heart Association i jednocześnie opublikowano w czasopiśmie JAMA.

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