Emirat Ras al-Chajma w ZEA zamknął wszystkie plaże na czas nieokreślony z powodu działań mających na celu powstrzymanie wycieku ropy z supertankowca w Zatoce Arabskiej. Ministerstwo Zmian Klimatu i Środowiska ZEA potwierdziło incydent w piątek rano.

Zamknięcie plaż w trzech emiratach

Jak informuje The National, władze emiratu Umm al-Kajwajn wcześniej tymczasowo zamknęły wszystkie plaże i obszary przybrzeżne. W Szardży, jako środek ostrożności, ograniczono dostęp do plaży Al-Hamrija.

Według ministerstwa wyciek spowodował silny zapach, o którym w ostatnich dniach informowali mieszkańcy różnych części kraju. Skala plamy ropy naftowej pozostaje obecnie niejasna.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Operacje powstrzymywania zanieczyszczenia

Gmina Umm al-Kajwajn poinformowała o operacjach terenowych mających na celu ograniczenie skutków wycieku i zminimalizowanie szkód dla środowiska morskiego i przybrzeżnego. Specjaliści będą monitorować sytuację, określać dotknięte obszary, a także pomagać w oczyszczaniu i ocenie skutków zanieczyszczenia.

Kierowniczka kampanii Greenpeace Mena, Inesaf Benzaki, podkreśliła, że szybkie działania są szczególnie ważne ze względu na półzamkniętą geografię Zatoki Arabskiej: ograniczona wymiana wód z otwartym oceanem może sprzyjać dłuższemu utrzymywaniu się zanieczyszczeń. John Burt, dyrektor Centrum Nauk Klimatycznych i Środowiskowych Mubadala przy New York University Abu Dhabi, wcześniej zaznaczył, że dotarcie ropy do wybrzeża może sprawić, iż rekultywacja będzie kosztowna i długotrwała.

Czytaj nas na