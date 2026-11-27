Badanie z udziałem 1663 par matka–dziecko z Francji, Grecji, Litwy, Norwegii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii wykazało, że wyższa jakość diety w dzieciństwie wiąże się z niższym wskaźnikiem ryzyka zespołu metabolicznego w okresie dojrzewania. Jednocześnie naukowcy nie stwierdzili przekonującego związku między jakością diety matki w czasie ciąży a większością wskaźników kardiometabolicznych jej dziecka, informuje News-Medical.

Dietę oceniano od ciąży do okresu dojrzewania

Projekt HELIX objął sześć kohort populacyjnych. Dietę oceniano w czasie ciąży, u dzieci w wieku od 5 do 12 lat oraz u nastolatków w wieku od 12 do 18 lat za pomocą kwestionariuszy częstotliwości spożywania produktów. Analizy dotyczące diety matek ograniczono do czterech kohort, ponieważ dane dla Litwy i Wielkiej Brytanii były niedostępne lub niekompletne.

Badacze zastosowali indeks zdrowej i zrównoważonej diety w skali od 0 do 100 punktów. Uwzględniał on częstotliwość spożywania roślin strączkowych, warzyw, owoców, pieczywa i produktów zbożowych, ryb i owoców morza, mięsa, produktów mlecznych, a w przypadku dzieci i nastolatków także słodyczy. Wyższy wynik oznaczał większą zgodność z zaleceniami dotyczącymi zdrowej i zrównoważonej diety.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Jakość diety pogarszała się z wiekiem

Wśród uczestników, dla których dostępne były oceny diety, średni wynik indeksu był najwyższy w czasie ciąży i wynosił 62,8 punktu. W dzieciństwie wynosił 58,0 punktu, a w okresie dojrzewania — 55,2. Wyniki dotyczące diety w dzieciństwie były silniej powiązane z wynikami w okresie dojrzewania niż dieta matki w czasie ciąży.

W obserwacji w okresie dojrzewania uczestniczyły 864 osoby, których średni wiek wynosił 15 lat. Niemal jedna trzecia dzieci i nastolatków miała nadwagę lub otyłość. Badacze oceniali ryzyko metaboliczne na podstawie łącznych danych dotyczących cholesterolu lipoprotein o wysokiej gęstości, obwodu talii, ciśnienia tętniczego, insuliny i trójglicerydów. Wskaźnik ten nie jest klinicznym rozpoznaniem zespołu metabolicznego.

Autorzy zastrzegli, że badanie ma charakter obserwacyjny i nie dowodzi związku przyczynowo-skutkowego. Kwestionariusze służące do oceny diety dzieci i nastolatków nie zostały zwalidowane, a metody zbierania danych różniły się: rodzice opisywali dietę dzieci z poprzedniego roku, podczas gdy nastolatkowie informowali o swojej diecie z ostatnich trzech miesięcy.

Czytaj nas na