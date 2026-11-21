Hiszpański klub piłkarski Real Madryt uzyskał przychody operacyjne w wysokości 1,221 mld euro w sezonie 2025–2026, podczas gdy skonsolidowane przychody Bayernu Monachium wyniosły 988,2 mln euro. Tym samym różnica między wynikami klubów sięgnęła około 233 mln euro, informuje Euronews. Jednocześnie wskaźniki te nie są w pełni porównywalne, ponieważ Real Madryt nie uwzględnia przychodów z transferów zawodników w przychodach operacyjnych.

Rekord Realu Madryt

Prezes Realu Madryt Florentino Pérez przedstawił wyniki finansowe na dorocznym walnym zgromadzeniu klubu. Ogłosił również budżet na sezon 2026–2027 w wysokości 1,25 mld euro. Madrycki klub po raz pierwszy przekroczył poziom 1,2 mld euro przychodów operacyjnych.

EBITDA Realu Madryt — zysk przed odsetkami, podatkami, deprecjacją i amortyzacją — osiągnęła rekordowe 287,4 mln euro. Zysk netto po opodatkowaniu wyniósł około 26 mln euro, o 8% więcej niż w poprzednim sezonie.

Przychody marketingowe klubu wzrosły o 6%, do 539 mln euro. Wpływy ze stadionu Santiago Bernabéu zwiększyły się o 11% i osiągnęły 363 mln euro, a prawa telewizyjne i rozgrywki międzynarodowe przyniosły kolejne 319 mln euro. Przychody ze stadionu były ponad dwukrotnie wyższe niż w ostatnim sezonie przed rozpoczęciem przebudowy w latach 2018–2019.

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Bayern zbliżył się do miliarda

Przychody Bayernu wzrosły z 978,3 mln do 988,2 mln euro. Wpływy sponsorskie zwiększyły się o niemal 30 mln euro, do 268,4 mln euro. Rekordowe dla klubu były również przychody ze sprzedaży gadżetów, które wyniosły 152,8 mln euro.

Jednocześnie rentowność niemieckiego klubu spadła: zysk przed opodatkowaniem zmniejszył się o 16,9%, do 35,3 mln euro, a zysk netto — o 15,9%, do 22,8 mln euro. Bayern wyjaśnił to tym, że w poprzednim roku finansowym klub uzyskał jednorazowe wpływy związane z mistrzostwami Europy i finałem Ligi Mistrzów.

Klub poinformował również, że po raz pierwszy przekroczył liczbę 500 tys. członków. Według Bayernu czyni go to największym klubem sportowym na świecie pod względem liczby członków.

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