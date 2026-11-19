Real Madryt przedłużył kontrakt z Tchouaménim do 2032 roku — Channel NewsAsia
Hiszpański Real Madryt przedłużył umowę z francuskim pomocnikiem Aurélienem Tchouaménim o sześć lat — do 2032 roku. Poprzedni kontrakt piłkarza z klubem obowiązywał do 2028 roku.
Nowa umowa
Real Madryt ogłosił podpisanie kontraktu w czwartek, 19 listopada. Jak podaje Channel NewsAsia, nowa umowa Tchouaméniego z madryckim klubem została zawarta na sześć lat.
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Występy w klubie
W obecnym sezonie Tchouaméni rozegrał dla Realu Madryt 10 meczów. Francuski piłkarz opuścił cztery spotkania z powodu kontuzji. Do madryckiego klubu przeszedł w 2022 roku z Monaco za 80 mln euro, czyli 88 mln dolarów.
Kontrakt Ardy Gülera
Dzień wcześniej nową sześcioletnią umowę z Realem Madryt podpisał również turecki pomocnik Arda Güler. Tym samym w ciągu dwóch dni madrycki klub ogłosił nowe kontrakty z dwoma pomocnikami.