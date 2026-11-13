W Rumunii realne płace w trzecim kwartale spadły o 1,5% rok do roku. Jednocześnie w ciągu kwartału zasadniczo pozostawały stabilne w porównaniu z poprzednimi miesiącami — podaje Romania Insider, powołując się na dane urzędu statystycznego INS.

Spadek wyhamował

Spadek realnych płac w trzecim kwartale był znacznie mniejszy niż w pierwszej połowie roku. W drugim kwartale realne płace spadły o 6,6% rok do roku, a w pierwszym — o 5,2%.

Według oceny publikacji efekt bazy porównawczej, który był jeszcze odczuwalny w lipcu, spowodował umiarkowany spadek wskaźnika rok do roku w trzecim kwartale.

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Powrót do poziomu z 2023 roku

Ogólnie realne płace Rumunów powróciły mniej więcej do poziomu z końca 2023 roku. Wcześniej poprzedni rząd premiera Marcela Ciolacu podniósł państwowe emerytury i wynagrodzenia, a także ustawowo określoną płacę minimalną, w trakcie intensywnego roku wyborczego.

W latach 2025 i 2026 płace w sektorze publicznym oraz emerytury zostały zamrożone. Jednocześnie sektor prywatny, według oceny publikacji, prawdopodobnie równoważył ogólną dynamikę realnych płac w minionym roku.

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