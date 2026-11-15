Rada Bezpieczeństwa ONZ przeprowadziła już osiem nieformalnych sondaży dotyczących kandydatury następnego sekretarza generalnego organizacji. Według wyników ostatniego z nich prowadzi Rebeca Grynspan z Kostaryki, szefowa Konferencji Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju, jednak żaden kandydat nie uzyskał jeszcze poparcia bez głosów przeciw.

Jak podaje Al Jazeera, Grynspan otrzymała 12 głosów za i trzy przeciw. Dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi z Argentyny zajął drugie miejsce: dziewięć głosów za, cztery przeciw i dwa głosy bez zajęcia stanowiska. Trzecie miejsce zajęła ambasador Gujany przy ONZ Carolyn Rodrigues-Birkett — osiem głosów za, pięć przeciw i dwa głosy bez zajęcia stanowiska.

Jak wybierany jest sekretarz generalny

W praktyce kandydaturę szefa ONZ określa Rada Bezpieczeństwa, w której zasiada 15 państw. Aby zarekomendować kandydata, potrzebnych jest co najmniej dziewięć głosów oraz brak weta ze strony pięciu stałych członków: Chin, Francji, Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora, Wielkiej Brytanii i USA. Następnie kandydaturę musi zatwierdzić Zgromadzenie Ogólne ONZ.

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Przed formalnym głosowaniem członkowie Rady Bezpieczeństwa przeprowadzają anonimowe, tak zwane sondaże próbne. Mogą poprzeć kandydata, opowiedzieć się przeciw niemu lub nie zająć stanowiska. Na późniejszych etapach używane są karty do głosowania w różnych kolorach, aby odróżnić stanowiska stałych członków rady od głosów 10 członków niestałych.

Ośmiu kandydatów i termin

W wyścigu pozostaje ośmioro kandydatów. Oprócz Grynspan, Grossiego i Rodrigues-Birkett o stanowisko ubiegają się była przewodnicząca Zgromadzenia Ogólnego ONZ María Fernanda Espinosa Garcés z Ekwadoru, minister stanu do spraw zagranicznych ZEA Lana Zaki Nusseibeh, szef OBWE Feridun Hadi Sinirlioğlu z Turcji, ekwadorska polityczka Ivonne A-Baki oraz ugandyjski polityk Olara Otunnu.

Obecny sekretarz generalny António Guterres ma opuścić stanowisko 31 grudnia. Karta Narodów Zjednoczonych nie określa procedury na wypadek, gdyby Rada Bezpieczeństwa nie uzgodniła kandydatury do tego dnia. Wśród możliwych opcji w takiej sytuacji są rekomendacja kandydata na krótszą kadencję lub kandydatura kompromisowa.

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