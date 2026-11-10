Rzecznik rządu Polski Adam Szłapka poparł ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego po jego wypowiedziach o prawdopodobnych skrajnie prawicowych poglądach napastnika, który dokonał ataku w Krakowie. Jak podaje Polsat News, Szłapka oświadczył, że minister szybko zareagował na wydarzenie i wypełnił obowiązek informowania opinii publicznej.

Oświadczenie Kierwińskiego

Po ataku Kierwiński oświadczył, że wszystko wskazuje na radykalne poglądy napastnika i jego fascynację ideologiami skrajnej prawicy. Jego słowa wywołały dyskusję. Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Adam Andruszkiewicz skrytykował wiązanie napastnika z prawicowymi poglądami.

Szłapka powiedział, że w chwili wystąpienia Kierwiński miał już pierwsze pewne podstawy do takiej hipotezy. Według rzecznika rządu część tych informacji potwierdzono podczas pierwszych przesłuchań; mówił o tym również minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

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Wersje śledztwa

Rzecznik rządu podkreślił, że przedstawione hipotezy będą jeszcze weryfikowane. Zaznaczył, że z pierwszych czynności śledczych, jak powiedział, wynika fascynacja napastnika Andersem Breivikiem, i nazwał go przedstawicielem skrajnie prawicowego ekstremizmu.

Premier Donald Tusk również poparł Kierwińskiego i podziękował mu za szybkie rozpowszechnienie informacji o wydarzeniach w Krakowie.

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