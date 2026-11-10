W Polsce rzecznik rządu Adam Szłapka oświadczył, że Karol Nawrocki jest obecnie znacznie poważniejszym politykiem niż prezes partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosław Kaczyński. Powiedział to na antenie programu „Gość Wydarzeń”, informuje Polsat News.

Reakcja na słowa Kaczyńskiego

Prowadząca Magda Sakowska zapytała Szłapkę, czy uważa się za przedstawiciela polskiej władzy. Przypomniała słowa Kaczyńskiego wypowiedziane podczas miesięcznych uroczystości upamiętniających ofiary katastrofy smoleńskiej. Prezes PiS nazwał obecną władzę „zewnętrzną” i stwierdził, że „nie jest ona tak naprawdę polska” oraz musi odejść.

Szłapka odpowiedział, że bez wątpienia uważa się za przedstawiciela polskiej władzy. Nazwał wypowiedzi Kaczyńskiego oburzającymi i stwierdził, że lider PiS wielokrotnie wyklucza ze wspólnoty część osób, z którymi się nie zgadza. Zdaniem rzecznika rządu takie słowa świadczą o „całkowitej bezsilności” Kaczyńskiego, który, jak uważa, nie ma już na nic wpływu.

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Wzmianka o rozłamie w PiS

Rzecznik rządu odniósł się również do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości, do którego doszło kilka miesięcy temu. Stwierdził, że Kaczyński nie zdołał zachować jedności swojego klubu parlamentarnego, z którego odeszła grupa kilkudziesięciu posłów.

Pod koniec lipca grupa polityków opuściła PiS po tym, jak odmówiła podpisania deklaracji o nieprzynależności do stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną w ramach partii. Dokumentu nie podpisał również były premier Mateusz Morawiecki, który później założył klub parlamentarny Rozwój Plus.

W swoim wystąpieniu Kaczyński stwierdził również, że władza próbuje zlikwidować polską demokrację i praworządność, między innymi poprzez blokowanie pracy Trybunału Konstytucyjnego. Wezwał, aby temu zapobiec.

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