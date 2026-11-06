Redakcje w Irlandii i Bułgarii otrzymały e-maile z groźbami bombowymi w związku z falą fałszywych zgłoszeń o podłożeniu bomb w samolotach pasażerskich w Europie. Irlandzki nadawca publiczny RTÉ ewakuował biura po otrzymaniu wiadomości, a bułgarska stacja telewizyjna Nova TV również otrzymała e-mail. Jak podaje ABC News Australia, wiadomości wysłane w piątek czasu lokalnego były podpisane imieniem „Michaił Andropow” i miały temat „Przesłanie do Zachodu”.

Nadawca e-maili przyznał się do odpowiedzialności za falę gróźb, która od wtorku dotknęła dziesiątki lotów, i nazwał je zapowiedzią ataków na transport w Europie. Brytyjski nadawca Sky również poinformował o otrzymaniu groźby bezpieczeństwa. Reuters nie zdołał ustalić tożsamości nadawcy, źródła e-maili ani potwierdzić ich związku z groźbami wobec lotów.

Eskorta myśliwców

Według węgierskiego ministra obrony Romulusza Ruszina-Sendiego myśliwce eskortowały w piątek przez węgierską przestrzeń powietrzną samoloty lecące z Brukseli do Sofii oraz z Pragi do Bukaresztu i na Cypr. Dodał również, że NATO nakazało prowadzenie patroli powietrznych w pobliżu granicy węgiersko-rumuńskiej.

Duńska policja poinformowała o groźbach wymierzonych w ruch lotniczy lotniska w Kopenhadze, ale nie dostrzegła zagrożenia dla pasażerów. Czeska policja zarejestrowała zgłoszenia o podłożeniu bomb w dziewięciu lotach odlatujących z Pragi lub do niej przylatujących, jednak nie odwołano żadnych lotów. Samolot Wizz Air lecący z Pragi do Rzymu został skierowany do Wenecji, według źródła w włoskich władzach lotniskowych.

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Oznaki skoordynowanej kampanii

Francja poinformowała o czterech nowych groźbach wobec samolotów przelatujących nad jej terytorium; wszystkie bezpiecznie wylądowały. Nie znaleziono materiałów wybuchowych, a wszystkie samoloty bezpiecznie wylądowały.

Hiszpański minister spraw zagranicznych José Manuel Albares oświadczył, że podobne incydenty w różnych krajach Europy raczej nie są zbiegiem okoliczności. Jego zdaniem jest to próba hybrydowej agresji i wojny psychologicznej. Eksperci ds. bezpieczeństwa również wskazywali, że groźby noszą znamiona skoordynowanego ataku hybrydowego, choć nie wykluczali działań naśladowców lub osób kierujących się własnymi motywami.

We Włoszech dzień wcześniej linie lotnicze i operatorzy lotnisk w Rzymie i Mediolanie otrzymali e-maile, których autorzy przedstawiali się jako reprezentanci skrajnie prawicowego antyfeministycznego ruchu „Męskie Państwo”, zakazanego w Rosji. Pochodzenie tych wiadomości nie zostało potwierdzone. Założyciel ruchu, Władysław Pozdniakow, oświadczył, że organizacja już nie istnieje i nie ma związku z groźbami.

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