W Wielkiej Brytanii partia Reform UK opłacała osobistą ochronę swojego lidera Nigela Farage’a z centralnych funduszy partyjnych, choć kryptomiliarder Christopher Harborne i sam Farage twierdzili, że podarowane politykowi 5 mln funtów miało być przeznaczone na jego bezpieczeństwo. Powołując się na źródła, informuje o tym The Guardian.

Ochrona państwowa i partyjna

Według publikacji, po przeglądzie państwowego pakietu ochrony w 2025 roku Farage’owi zaoferowano ochroniarza, kierowcę i samochód. Był to pakiet podobny do tego, który zapewniono liderce oficjalnej opozycji Kemi Badenoch, jednak Farage go odrzucił.

Od tego czasu Reform UK finansowała dla swojego lidera zespół ochrony i dwa samochody. Źródła twierdzą, że w ciągu ostatniego roku wydatki te przekroczyły 150 tys. funtów. Po wyborze na posła w 2024 roku Farage przyjął państwową ochronę i korzystał z niej do jesieni 2025 roku.

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Wyjaśnienia dotyczące darowizny

Harborne przekazał Farage’owi 5 mln funtów krótko przed tym, jak ten wystartował jako kandydat do parlamentu w wyborach w 2024 roku. Po tym, jak The Guardian poinformował o darowiźnie, biznesmen oświadczył, że środki mają wspierać bezpieczeństwo Farage’a obecnie i przez całe jego życie. Sam polityk również mówił, że pieniądze są mu potrzebne na osobiste bezpieczeństwo.

Rzecznik Reform UK oświadczył, że partia zazwyczaj nie komentuje kwestii bezpieczeństwa. Partia nie odpowiedziała również, czy Farage wydał część 5 mln funtów na ochronę oraz dlaczego odrzucił zaproponowany pakiet państwowy. Według The Guardian Reform UK rozróżnia wydatki na ochronę związane z działalnością polityczną lidera, które opłaca partia, oraz jego możliwe długoterminowe osobiste potrzeby w zakresie bezpieczeństwa, na które darowizna miała być rzekomo przeznaczona.

Źródła publikacji poinformowały również, że z funduszy partii opłacano środki bezpieczeństwa w nieruchomościach Farage’a, w tym w tych używanych przez członków jego rodziny.

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