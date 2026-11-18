W Anglii Rugby Premiership oficjalnie otworzyła przyjmowanie zgłoszeń od klubów, które chcą dołączyć do rozgrywek po ich rozszerzeniu do 12 drużyn w sezonie 2029–2030. Według The Guardian zainteresowane kluby muszą zgłosić swój zamiar do 1 lutego, po czym rozpocznie się procedura przetargowa.

Władze Prem Rugby planują dodać do rozgrywek dwie drużyny. Dyrektor generalny organizacji Simon Massie-Taylor przebywa w USA, gdzie próbuje pozyskać potencjalnych inwestorów.

Warunki przystąpienia

Aby przystąpić do ligi, kandydaci muszą kupić tzw. P share — udział w lidze wyceniany na 20 mln funtów szterlingów. Publikacja wiąże podróż Massie-Taylora do USA z koniecznością znalezienia inwestorów dla potencjalnych uczestników.

Wśród klubów, które według oczekiwań mogą złożyć zgłoszenia, wymieniane są byli uczestnicy najwyższej klasy rozgrywkowej Worcester Warriors i London Irish. Worcester Warriors wygrali w ubiegłym roku zreformowany Championship, podczas gdy London Irish ogłosił zamiar powrotu do drugiej ligi już w następnym sezonie.

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Zainteresowanie mogą również wykazać Coventry, Ealing i Cornish Pirates, które już pozyskały znaczne inwestycje. Birmingham Moseley, obecnie grający w trzeciej lidze National League 1, jest uznawany za atrakcyjną opcję, ponieważ według źródła amerykańska firma inwestycyjna Knighthead Capital Management, powiązana z klubem piłkarskim Birmingham City, już wyrażała zainteresowanie.

Nowe franczyzy i kluby z Walii

Prem Rugby dopuszcza również tworzenie nowych franczyz, aby rozszerzyć zasięg geograficzny mistrzostw. Za perspektywiczny region uznaje się Yorkshire. Władze ligi śledzą też rozwój sytuacji wokół Wasps: klub otrzymał 10-letnią opcję na działkę w pobliżu Sevenoaks w hrabstwie Kent.

Walijski Związek Rugby wysłał już list, w którym wyraził chęć włączenia swoich klubów do rozgrywek i utworzenia ligi angielsko-walijskiej. Jednocześnie, według publikacji, działacze Prem Rugby są przede wszystkim nastawieni na przyjmowanie angielskich klubów. Jednym z kluczowych wymogów dla zainteresowanych stron jest spędzenie co najmniej jednego sezonu w Championship.

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