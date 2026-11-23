Nowozelandzki Związek Rugby potwierdził, że Dave Rennie pozostanie głównym trenerem All Blacks do mistrzostw świata w 2027 roku. Informuje o tym BBC Sport.

Dyrektor generalny związku Steve Lancaster oświadczył, że organizacja w pełni ufa Renniemu, a jego stanowisko nie stoi pod znakiem zapytania. Związek planuje podjąć w połowie przyszłego roku decyzję, czy trener będzie pracował z reprezentacją po mistrzostwach świata w 2027 roku.

Seria porażek

Reprezentacja Nowej Zelandii poniosła dwie kolejne porażki w listopadowej części Championship of Nations. Łącznie All Blacks przegrali pięć razy w roku kalendarzowym — po raz pierwszy od 1998 roku.

Rennie objął zespół w marcu. W lipcowych meczach Championship of Nations Nowozelandczycy pokonali Francję i Irlandię, a także zwyciężyli nad aktualnymi mistrzami świata, RPA, na stadionie Ellis Park.

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Europejskie tournée

Po zwycięstwie nad RPA reprezentacja Nowej Zelandii trzykrotnie uległa rywalom w serii Rugby's Greatest Rivalry i przegrała ją 1:3. Dwa przekonujące zwycięstwa nad Australią pozwoliły All Blacks zachować Puchar Bledisloe.

Jednocześnie europejskie tournée okazało się trudne: zespół po raz pierwszy od 73 lat przegrał z Walią, a następnie poniósł druzgocącą porażkę z Anglią na stadionie Twickenham rekordową różnicą punktów.

Zespół przeżył także śmierć wieloletniego szefa ochrony Logana Cadwalladera. BBC zauważa, że emocjonalny wpływ tej straty oraz napięty kalendarz roku są uznawane za czynniki częściowo wyjaśniające spadek formy. Administratorzy nowozelandzkiego rugby przeanalizują również wpływ serii Rugby's Greatest Rivalry, planując jej możliwy powrót w 2030 roku.

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