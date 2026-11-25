Reprezentacja Anglii w rugby union dokonała pięciu zmian w podstawowym składzie na rewanżowy mecz z Nową Zelandią, który odbędzie się w sobotę na Allianz Stadium w Twickenham w Anglii. Po raz pierwszy w podstawowym składzie Anglii zagra 23-letni zawodnik trzeciej linii Exeter Chiefs Greg Fisilau.

Pierwszy występ Fisilau w podstawowym składzie

Jak informuje BBC Sport, Fisilau wchodził z ławki rezerwowych w każdym z trzech poprzednich jesiennych zwycięstw Anglii. Zastąpi w podstawowym składzie Bena Curry’ego, który rozpocznie mecz wśród rezerwowych. W tym sezonie Fisilau ma najwięcej akcji z piłką spośród wszystkich zawodników Premiership i zajmuje czwarte miejsce pod względem liczby szarż.

Freddie Steward zagra na pozycji obrońcy zamiast George’a Furbanka. Na skrzydło po nieznacznym urazie uda wróci Tommy Freeman; z jego powodu opuścił on zwycięstwo Anglii 37:12 nad Nową Zelandią w ubiegłym tygodniu.

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Zmiany w składzie Anglii

W podstawowym składzie znaleźli się również Ellis Genge i Luke Cowan-Dickie, który zagra na pozycji młynarza zamiast Jamie’ego George’a. Wśród rezerwowych ponownie znalazł się 21-letni łącznik młyna Northampton Archie McParland, który zadebiutował w reprezentacji Anglii w meczu z Japonią dwa tygodnie temu.

Mecz rozpocznie się o 16:40 czasu GMT. Zwycięstwo pozwoli Anglii zakończyć jesienną serię bez porażki, odnieść szóste kolejne zwycięstwo i zająć trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej inauguracyjnych rozgrywek Nations Championship. W niedzielnym finale turnieju zagrają aktualni zdobywcy Pucharu Sześciu Narodów, Francja, oraz mistrzowie świata, RPA.

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