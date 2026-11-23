Światowa federacja rugby World Rugby umieściła reprezentantów Republiki Południowej Afryki Malcolma Marxa i Oxa Nche na krótkiej liście czterech kandydatów do nagrody dla najlepszego zawodnika roku w męskim rugby. Informuje o tym Channel NewsAsia.

Czterech kandydatów

Marx, występujący na pozycji młynarza, zdobył tę nagrodę w ubiegłym roku. Jego kolega z reprezentacji Ox Nche gra na pozycji filara i może zostać pierwszym zawodnikiem na tej pozycji, który otrzyma to wyróżnienie.

Na krótkiej liście znaleźli się także francuski skrzydłowy Louis Bielle-Biarrey oraz nowozelandzki środkowy Jordie Barrett. Bielle-Biarrey został uznany za najlepszego zawodnika Pucharu Sześciu Narodów 2026.

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Nominacja dla odkryć roku

World Rugby wskazała także kandydatów do nagrody dla przełomowego zawodnika roku. Wśród nominowanych są Francuzi Fabien Brau-Boirie i Aaron Grandidier-Nkanang, reprezentant RPA Paul de Villiers oraz japoński łącznik ataku Ryunosuke Ito.

Zwycięzcy w obu kategoriach zostaną ogłoszeni podczas finałów Nations Championship na Twickenham w ten weekend.

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