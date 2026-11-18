W Niemczech heski komisarz ds. ochrony danych wszczął postępowanie wobec Deutsche Bank po wycieku wewnętrznych zapisów banku. Według Cyprus Mail kontrolę prowadzi urząd komisarza ds. ochrony danych Alexandera Roßnagela, ponieważ siedziba główna Deutsche Bank znajduje się we Frankfurcie nad Menem.

Co sprawdza regulator

Regulator ma ustalić, czy bank wdrożył odpowiednie środki ochrony danych, a także czy w odpowiednim czasie powiadomił o wycieku właściwe organy. Osobno Roßnagel sprawdzi, czy Deutsche Bank bez zwłoki poinformował osoby, których dotyczył incydent.

Według Roßnagela jego urząd zwrócił się do banku o dodatkowe informacje i dokumenty. Deutsche Bank przekazał Reutersowi, że sam poinformował odpowiednie organy o wycieku. O rozpoczęciu kontroli wcześniej napisał niemiecki dziennik Handelsblatt.

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Wyciek wewnętrznych danych

Śledztwo wszczęto w związku z doniesieniami o wycieku 15 milionów wewnętrznych rekordów Deutsche Bank. Publikacje oparte na tych danych ponownie zwróciły uwagę na wcześniejsze relacje niemieckiego banku z klientami, wśród których wymieniano rosyjskich oligarchów, prezydenta USA Donalda Trumpa i Jeffreya Epsteina.

Deutsche Bank oświadczył, że kwestie poruszone w publikacjach dotyczą wydarzeń sprzed wielu lat, a bank od tamtej pory wzmocnił systemy kontroli. Według Reutersa wyciek negatywnie wpłynął na reputację instytucji finansowej i spowodował spadek wartości jej akcji.

Financial Times poinformował również, że w 2017 roku Deutsche Bank omyłkowo wysłał dokument podatkowy Trumpa księgowemu innego klienta. Trump, komentując tę sprawę podczas podróży do Manili, powiedział, że bank nie powinien był ujawniać dokumentu, i nazwał to nielegalnym. Deutsche Bank nie skomentował jego reakcji.

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