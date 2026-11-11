Południowokoreańska Komisja Sprawiedliwego Handlu nałożyła kary o łącznej wartości 1,6 bln wonów, czyli około 1,2 mld dolarów, na 15 lokalnych firm maklerskich i banków. Regulator oświadczył, że przez ponad trzy lata zmówiły się one podczas aukcji obligacji skarbowych, informuje Channel NewsAsia.

Wymieniali dane przed złożeniem ofert

Według komisji od stycznia 2020 roku do czerwca 2023 roku 15 głównych dealerów wymieniało telefonicznie lub za pośrednictwem komunikatora Telegram informacje o rentowności swoich ofert na jedną–dwie minuty przed zakończeniem przyjmowania ofert.

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Sprawa dotyczy 150 aukcji obligacji skarbowych. W 145 z nich uczestnicy, według regulatora, bezpośrednio uzgadniali rentowność i wolumeny ofert.

Regulator poinformował o sztucznym wzroście rentowności

Komisja Sprawiedliwego Handlu zaznaczyła, że działania te doprowadziły do sztucznego wzrostu rentowności południowokoreańskich obligacji. Regulator oczekuje, że nałożone sankcje wzmocnią skuteczną konkurencję na aukcjach obligacji oraz zwiększą efektywność zarządzania finansami publicznymi.

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