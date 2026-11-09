Południowokoreański regulator antymonopolowy 9 listopada poinformował o nałożeniu na firmę e-commerce Coupang grzywny w wysokości 300,8 mld wonów, czyli około 220,59 mln dolarów. Koreańska Komisja Sprawiedliwego Handlu powiązała sankcję z nadużyciem przez spółkę dominującej pozycji na rynku dostaw żywności. Poinformował o tym Channel NewsAsia.

Według kursu wymiany podanego w informacji, jeden dolar amerykański był równy 1363,6400 wona.

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Warunki dla sprzedawców

Według Koreańskiej Komisji Sprawiedliwego Handlu Coupang wymagał od sprzedawców zrównania oferowanych przez nich warunków z korzystnymi warunkami na konkurencyjnych platformach. Regulator oświadczył również, że spółka nakładała sankcje na sprzedawców, którzy nie spełniali tego wymogu.

Ocena regulatora

Zdaniem Koreańskiej Komisji Sprawiedliwego Handlu takie praktyki ograniczały konkurencję w sektorze aplikacji do dostaw żywności. Regulator uważa, że zawężały one możliwość samodzielnego ustalania przez sprzedawców cen i innych warunków handlowych, a także utrudniały działalność konkurentom Coupang.

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