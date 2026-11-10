Południowokoreańska Komisja Sprawiedliwego Handlu 10 listopada przedstawiła projekt zaktualizowanych wytycznych dotyczących ochrony konsumentów w handlu elektronicznym. Dokument ma doprecyzować standardy prawne dotyczące tak zwanych dark patterns — praktyk, które utrudniają anulowanie zamówień lub usunięcie konta. Poinformował o tym Korea Herald.

Dostępność przycisku anulowania

W projekcie wskazano, że umieszczenie przycisku umożliwiającego zakończenie członkostwa w usłudze w miejscu, w którym użytkownik ma trudności z jego znalezieniem, może zostać uznane za naruszenie. Jako przykład regulator podał sytuację, w której przycisk anulowania nie jest umieszczony ani na pierwszym ekranie po zalogowaniu się na konto, ani na stronie bezpośrednio dostępnej z tego ekranu, podczas gdy przycisk rejestracji jest wyświetlany na stronie głównej.

Do możliwych naruszeń zaliczono również wymóg przejścia dodatkowej identyfikacji, której nie wymagano podczas zakupu lub rejestracji. Na liście znalazło się także obowiązkowe wypełnienie ankiety przed anulowaniem zamówienia lub zakończeniem członkostwa w usłudze.

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Towary wykonywane na indywidualne zamówienie

Projekt doprecyzowuje również, że prawo konsumenta do odstąpienia od zakupu towaru wykonanego na indywidualne zamówienie z powodu zmiany decyzji może zostać ograniczone tylko wtedy, gdy oczekuje się, że anulowanie spowoduje poważną szkodę dla sprzedawcy.

Komentarze publiczne do proponowanych zmian będą przyjmowane do 26 listopada. Komisja Sprawiedliwego Handlu oświadczyła, że konkretne standardy i przykłady powinny pomóc przedsiębiorstwom unikać naruszeń oraz zapobiegać szkodom dla konsumentów.

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