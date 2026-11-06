W Singapurze Urząd Transportu Lądowego nakazał firmie Grab zawiesić testy autonomicznych samochodów na części skrzyżowań po incydencie z uczennicą w rejonie Punggol. Jeden z pojazdów firmy omal nie potrącił dziewczynki podczas skrętu w lewo, podaje Channel NewsAsia.

Badanie incydentu

Regulator poinformował, że dowiedział się o incydencie następnego dnia i rozpoczął dochodzenie. Według wstępnych danych pojazd wykrył dwoje pieszych i nieprzerwanie śledził ich ruchy. Po tym, jak sygnalizator wyświetlił zielone światło, samochód zaczął wykonywać skręt w lewo.

Piesi początkowo stali w miejscu, jednak gdy dziewczynka zaczęła przechodzić przez jezdnię, pojazd zaczął hamować i skręcił w prawo. Operator bezpieczeństwa znajdujący się w pojeździe przejął kontrolę i kontynuował hamowanie oraz kierowanie samochodu z dala od pieszej.

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Testowanie nowej trasy

Urząd nakazał Grab wstrzymać testy na skrzyżowaniach tego typu do zakończenia dochodzenia. Regulator ma także ocenić, czy należy skorygować reakcję autonomicznych samochodów na podobne sytuacje.

Grab oświadczył, że bezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem firmy oraz że wspólnie z Urzędem Transportu Lądowego i partnerem WeRide bada okoliczności zdarzenia. Według regulatora pojazd testował nową trasę przed uruchomieniem rozszerzonej usługi przewozów na żądanie w Punggol.

Obecnie Grab wykorzystuje autonomiczne samochody WeRide na dwóch trasach, a ComfortDelGro obsługuje jedną trasę pojazdami Pony.ai. We wrześniu Grab ogłosił zamiar zwiększenia w ciągu sześciu miesięcy floty autonomicznych samochodów z 10 do 50 oraz rozszerzenia usług poza Punggol.

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