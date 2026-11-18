13 listopada amerykańska Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary nakazała platformie rynków prognostycznych Kalshi wstrzymać kontrakty, w których użytkownicy obstawiali, czy prezydent USA Donald Trump wypowie określone słowa lub przezwiska. Platforma zastosowała się do żądania regulatora, choć jej dyrektor generalny Tarek Mansour sprzeciwiał się zawieszeniu takich zakładów — podaje Engadget.

Kontrola kontraktów Kalshi

Decyzja dotyczy serii kontraktów TRUMPSAY, a także rynku z pytaniem o to, jakich przezwisk Trump może użyć do 2027 roku. Uczestnicy mogli prognozować, czy konkretne słowo padnie w określonym przedziale czasu.

Komisja planuje wszcząć postępowanie, aby ustalić, czy certyfikacja Kalshi dotycząca zgodności tych kontraktów z ustawą o giełdach towarowych i zasadami regulatora była fałszywa.

Ryzyko manipulacji

We wrześniu pracownicy Komisji opublikowali wytyczne dotyczące takich prognoz. Wskazano w nich, że stwarzają one podwyższone ryzyko manipulacji, ponieważ rozliczenie kontraktu zależy od konkretnych działań danej osoby, które mogą nie być niezależne ani możliwe do zewnętrznej weryfikacji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zakłady dotyczące wzmianek podczas wystąpień prezydenta już wywołały kontrowersje. Operator telepromptera Białego Domu Gabriel Perez został latem wysłany na urlop administracyjny po doniesieniach, że rzekomo zarobił ponad 100 tys. dolarów na zakładach dotyczących wypowiedzi Trumpa. Wówczas Komisja oświadczała, że jest gotowa uregulować sprawę, jeśli Perez zwróci środki.

Kalshi zakończyła również współpracę z Donaldem Trumpem Jr. jako płatnym doradcą. Nazwano to wspólną decyzją w związku z tym, że firma inwestycyjna Trumpa Jr. zwiększyła inwestycję w konkurencyjną platformę Polymarket.

Według Engadget CFTC generalnie stosuje łagodne podejście do nadzoru nad rynkami prognostycznymi, ale nalega na swoją rolę jedynego regulatora tego biznesu. Komisja wniosła także pozwy przeciwko kilku stanom, które próbowały zakwestionować działalność takich platform jako nielegalnego hazardu.

Czytaj nas na