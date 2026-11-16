W Stanach Zjednoczonych Narodowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA) rozpoczęła analizę inżynieryjną 1 033 632 pojazdów Honda w związku ze zgłoszeniami, że silniki nie uruchamiają się ponownie po automatycznym wyłączeniu przez system stop-start. Według Channel NewsAsia regulator otrzymał 701 skarg dotyczących tej funkcji.

Modele i skargi kierowców

Kontrola dotyczy modeli Honda Odyssey, Passport, Ridgeline i Pilot z lat modelowych 2024–2026, a także Acura MDX. System automatycznego zatrzymywania i uruchamiania silnika ma oszczędzać paliwo: wyłącza silnik po całkowitym zatrzymaniu pojazdu i powinien uruchomić go ponownie, gdy kierowca zdejmie nogę z pedału hamulca.

Kierowcy skarżyli się, że po takim wyłączeniu silniki nie uruchamiały się ponownie.

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Inne dochodzenie i akcja serwisowa

NHTSA już bada podobne problemy z systemem stop-start w ramach odrębnego dochodzenia. Obejmuje ono wszystkie pojazdy uwzględnione w nowej analizie, z wyjątkiem modeli z 2026 roku. Regulator zaznaczył, że usterki w obu grupach mają podobne objawy, jednak w nowym dochodzeniu prawdopodobnie mają inne przyczyny źródłowe i inaczej reagują na naprawy.

Tydzień przed rozpoczęciem nowej analizy Honda wezwała w USA do serwisu 635 808 pojazdów z powodu błędu oprogramowania, który mógł wyłączyć wspomaganie układu kierowniczego i utrudnić prowadzenie pojazdu.

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