Amerykańska Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC) zatwierdziła ostateczną zasadę dotyczącą sprawozdawczości w zakresie kontraktów na wydarzenia, a także opublikowała wytyczne dotyczące wykorzystywania kryptoaktywów do spełnienia niektórych wymogów dotyczących zasobów finansowych. Informuje o tym CoinDesk.

Odrębna kategoria sprawozdawczości

Nowa zasada dotyczy w pełni zabezpieczonych kontraktów na wydarzenia. Utworzono dla nich odrębną kategorię sprawozdawczości dotyczącej danych oraz zwolniono je z części wcześniejszych wymogów, które były trudniejsze do spełnienia. CFTC zaproponowała projekt tej zasady w czerwcu.

Przewodniczący CFTC Mike Selig oświadczył, że decyzja powinna zastąpić wieloletnią praktykę stosowania pism o braku działań egzekucyjnych bardziej przejrzystymi zasadami. Podkreślił, że regulator nie powinien już polegać na zbiorze takich pism, które wykorzystywano jako tymczasowe rozwiązanie problemów z nieodpowiednimi przepisami.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kryptoaktywa na potrzeby wymogów finansowych

Osobno pracownicy CFTC wydali wytyczne dla platform realizacji swapów, giełd i organizacji rozliczeniowych. Wskazano w nich, że wykorzystanie bitcoina, etheru Ethereum i stablecoinów do spełnienia wymogów dotyczących zasobów finansowych może być dopuszczalne.

Chodzi w szczególności o wymogi utrzymywania łatwo dostępnych aktywów wystarczających do pokrycia kosztów operacyjnych przez ponad rok. Jednocześnie wytyczne te nie są formalną decyzją komisji, dlatego przyszłe kierownictwo CFTC będzie mogło je zmienić lub wycofać łatwiej niż oficjalną zasadę.

Decyzję podjęto w kontekście sporów sądowych dotyczących granic regulacji rynków prognostycznych, w tym produktów związanych z wydarzeniami sportowymi. CFTC uważa je za instrumenty pochodne należące do jej wyłącznej jurysdykcji. Sędzia w Nowym Jorku 23 listopada nie zakazał jeszcze platformie Kalshi działalności w tym stanie i wyznaczył przyspieszony harmonogram przedstawienia stanowisk przez strony.

Czytaj nas na