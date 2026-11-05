Rezerwa Federalna USA i Urząd Kontrolera Waluty skontaktowały się z bankami po cyberataku na giełdę kryptowalut Binance, aby ustalić, czy ich systemy nie mają luk w zabezpieczeniach. Informuje o tym Channel NewsAsia, powołując się na poinformowane źródła.

Regulatorzy sprawdzają, czy incydent nie stworzył zagrożeń dla tradycyjnego sektora finansowego, którego powiązania z rynkiem kryptowalut się wzmocniły.

Zapytania regulatorów

Według rozmówców publikacji przedstawiciele Rezerwy Federalnej i Urzędu Kontrolera Waluty zaczęli kontaktować się z bankami w poniedziałek rano. Pytali o nietypową aktywność lub zakłócenia w świadczeniu usług bankowych.

Przedstawiciel jednego z banków, z którym skontaktowali się regulatorzy, poinformował, że nie doszło do zakłóceń w jego działalności. Pracownicy instytucji przygotowali tezy do komunikacji z klientami, jednak później otrzymali niewiele pytań dotyczących incydentu.

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Weryfikacja zabezpieczeń

Banki analizują atak na Binance, którego wartość źródło oszacowało na 6,3 mld dolarów, oraz prowadzą diagnostykę własnych systemów, aby przygotować się na możliwe podobne ataki. Według jednego z rozmówców zespół ds. cyberbezpieczeństwa jednego z największych amerykańskich banków skontaktował się z przedstawicielami Binance w ciągu kilku godzin po incydencie.

Zespół przygotowuje wewnętrzny raport, który ma doprowadzić do przeglądu systemów banku i ewentualnie aktualizacji jego cyberochrony. Jednocześnie nadal nie jest jasne, czy bank ten byłby podatny na metody zastosowane przez sprawców podczas ataku na Binance.

W Binance oświadczyli, że nie wiedzą o kontaktach między bankierami a regulatorami ani o możliwym wpływie incydentu na amerykańskie banki. Przedstawiciel giełdy poinformował również, że firma utrzymuje kontakt z regulatorami w różnych krajach i informuje ich o naruszeniach bezpieczeństwa. Rezerwa Federalna i Urząd Kontrolera Waluty odmówiły komentarza.

Jedno ze źródeł wskazało szybki rozwój modeli sztucznej inteligencji jako czynnik utrudniający bankom przeciwdziałanie hakerom. Według niego instytucje finansowe kierują znaczne zasoby na testowanie i aktualizację kodu cyberbezpieczeństwa.

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