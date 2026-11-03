Na Zachodnim Brzegu Jordanu podczas nalotów izraelskiego wojska dwóch Palestyńczyków zostało rannych. Wojskowi zatrzymali również młodego mężczyznę na zachód od Dżeninu oraz zburzyli pomnik w wiosce Al-Lubban asz-Szarkija na południe od Nablusu, informuje Anadolu Agency.

Ranni w pobliżu Betlejem

Palestyńskie Towarzystwo Czerwonego Półksiężyca poinformowało, że jego zespoły przetransportowały do szpitala dwóch Palestyńczyków z obrażeniami po ataku izraelskich sił w Al-Minji w pobliżu Betlejem.

W Kafr Dan, na zachód od Dżeninu, izraelskie jednostki specjalne przeszukały dom i kilka sklepów, po czym zatrzymały młodego mężczyznę i opuściły miejscowość. Poinformowała o tym palestyńska agencja WAFA.

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Rozbiórka pomnika i blokowanie dróg

W wiosce Al-Lubban asz-Szarkija izraelskie wojsko, wspierane przez wojskowy buldożer, zburzyło pomnik ku czci zmarłych Palestyńczyków w pobliżu głównego wjazdu do wioski, według lokalnych źródeł. Usunięto również tablicę z wizerunkiem mapy Palestyny, wyrwano drzewa oliwne oraz zamknięto metalowe bramy przy wjazdach do Al-Lubban asz-Szarkiji i sąsiedniej wioski As-Sawija. Buldożery zablokowały drogi gruntowe, którymi mieszkańcy próbowali wyjeżdżać z wiosek i do nich wjeżdżać.

W Hizmie, na północny wschód od okupowanej Wschodniej Jerozolimy, wojsko zamknęło wjazdy do miasta i kilka sklepów, a także rzucało granaty hukowo-błyskowe w kierunku mieszkańców. W Raminie na wschód od Tulkarmu wojsko przeprowadziło przeszukania bez zatrzymań, natomiast na sąsiednim przedmieściu Iktaba pojazdy wojskowe utrudniały ruch, a żołnierze zdjęli palestyńską flagę z Placu Męczenników.

Palestyńska Komisja Oporu wobec Muru i Osiedli poinformowała, że w październiku udokumentowała 3133 ataki izraelskiego wojska i izraelskich okupantów na Zachodnim Brzegu Jordanu — o 52,8% więcej niż we wrześniu. Według jej danych 1764 ataki wiązano z izraelskim wojskiem, a 1369 z izraelskimi okupantami. Liczba ataków, które komisja powiązała z okupantami, ponad dwukrotnie przekroczyła wrześniowy wynik 647.

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