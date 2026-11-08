Rangers pokonał St Mirren 2:0 i zbliżył się do Celticu — Sky Sports News
W Szkocji Rangers pokonał St Mirren 2:0 w meczu Premiership i zmniejszył stratę do lidera rozgrywek, Celticu, do jednego punktu. Jak podaje Sky Sports, zespoły rozegrały taką samą liczbę spotkań.
Gole Naderiego i Neila
Wynik w 18. minucie otworzył napastnik Ryan Naderi, który wykorzystał rzut karny. Jedenastkę podyktowano po faulu na Jamesie Penrice’ie. Komentator Sky Sports James McFadden nazwał tę decyzję bardzo łagodną.
W 61. minucie przewagę gości podwoił Dan Neil. Jego strzał zmienił kierunek po rykoszecie, po czym piłka trafiła do bramki St Mirren.
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Seria bez porażki
Zwycięstwo było dla Rangers dziesiątym w ostatnich 12 meczach. Zespół Dereka McInnesa przedłużył także serię bez porażki we wszystkich rozgrywkach do 12 spotkań.
Wcześniej Rangers zremisował z Dundee i Hearts w dwóch wyjazdowych meczach Premiership. Celtic mógł ponownie powiększyć przewagę do czterech punktów w spotkaniu z Kilmarnock zaplanowanym na niedzielę.