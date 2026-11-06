Lot Wizz Air z Pragi do Rzymu skierowano do Wenecji po tym, jak wieża kontroli lotów rzymskiego lotniska Fiumicino we Włoszech otrzymała anonimowe zgłoszenie o rzekomej bombie na pokładzie. informuje ANSA English.

Operacja bezpieczeństwa w Lizbonie

Tego samego dnia na lotnisku w Lizbonie rozpoczęto zakrojoną na szeroką skalę operację bezpieczeństwa w związku z ostrzeżeniem dotyczącym samolotu Ryanair, który wystartował z Rzymu i wylądował w stolicy Portugalii o godz. 8:00. Jak podały CNN Portugal i inne media, policja bezpieczeństwa publicznego otrzymała sygnał o zagrożeniu podczas rozmowy telefonicznej z funkcjonariuszem organów ścigania.

Według tych informacji tożsamość osoby dzwoniącej potwierdzili funkcjonariusze policji sądowej. Władze sprawdzają wiarygodność otrzymanego zgłoszenia.

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Seria fałszywych alarmów

W ciągu tygodnia dziesiątki lotów, w tym zmierzających do Włoch lub wylatujących z tego kraju, stały się obiektami fałszywych zgłoszeń o bombach. Pasażerowie jednego z takich lotów z Dublina do Rzymu, który skierowano do bazy lotniczej Évreux na północy Francji pod eskortą francuskich samolotów wojskowych, dotarli do stolicy Włoch w nocy.

Jeden z pasażerów po przylocie powiedział, że ludzi wyprowadzono z samolotu i przeszukano z użyciem psów. Jak stwierdził, pasażerowie zostali dobrze przyjęci, jednak dzień był trudny.

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