W ZEA odwołano kilka lotów indyjskiej linii lotniczej SpiceJet z Dubaju do Delhi, Mumbaju, Amritsaru i Dźajpuru. Według AeroTime, Hindustan Times powiązał odwołania z doniesieniami o zadłużeniu przewoźnika wobec operatora Dubai Airports w wysokości 14 mln dirhamów, czyli około 3,8 mln dolarów.

Doniesienia o płatnościach

13 listopada Hindustan Times poinformował, że 12 listopada odwołano cztery loty z Dubaju do Amritsaru, Dźajpuru, Mumbaju i Delhi. Według publikacji Dubai Airports, który zarządza Międzynarodowym Portem Lotniczym w Dubaju i lotniskiem Al Maktoum, wysłał do SpiceJet pismo w sprawie braku płatności od 13 października 2026 roku.

Jak twierdzi Hindustan Times, operator ostrzegł również linię lotniczą o możliwym zawieszeniu usług odprawy pasażerów z powodu nieprzestrzegania warunków płatności.

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Dane o lotach i stanowisko firmy

Tymczasem, według Flightradar24, 13 listopada odwołano loty SpiceJet z Międzynarodowego Portu Lotniczego w Dubaju do Delhi, zaplanowany na 09:50 czasu lokalnego, oraz do Mumbaju, zaplanowany na 12:20. AeroTime informuje również o odwołaniu tego dnia lotów do Amritsaru i Dźajpuru.

Przedstawiciel SpiceJet powiedział Hindustan Times, że firma współpracuje z odpowiednimi władzami, aby jak najszybciej uregulować sytuację. Według niego linia lotnicza ma wystarczające zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowych.

We wrześniu 2026 roku Generalna Dyrekcja Lotnictwa Cywilnego Indii poinformowała, że monitoruje SpiceJet, aby problemy finansowe przewoźnika nie wpłynęły na bezpieczeństwo lotów. Firma nie raportowała wyników finansowych od lutego 2026 roku. Reuters informował, że SpiceJet planował opublikować zaległe sprawozdania finansowe do 7 grudnia, a Bombajska Giełda Papierów Wartościowych oświadczyła, że od 10 grudnia nie dopuści do obrotu akcjami spółki z powodu braku aktualizacji finansowych.

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