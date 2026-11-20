W Stanach Zjednoczonych bilans poparcia dla ruchu Make America Great Again (MAGA) wśród niezależnych wyborców spadł w październiku 2026 roku do minus 61 punktów. Ogólny bilans poparcia dla MAGA wyniósł minus 41 punktów i był najniższy w całym okresie obserwacji, podaje The Independent.

Dane z sondażu

Starszy analityk danych CNN Harry Enten oświadczył, że ujemny bilans ocen MAGA wśród niezależnych wyborców osiągnął minus 61 punktów. Według niego wynik minus 41 punktów w październiku 2026 roku był najniższy w całym okresie, dla którego dostępne są dane.

Enten powiązał niski poziom poparcia dla ruchu z nastrojami amerykańskiej opinii publicznej i wynikami wyborów uzupełniających w 2026 roku. Spadek notowań MAGA następuje w kontekście niższych wskaźników aprobaty dla pracy prezydenta USA Donalda Trumpa: według danych The New York Times, na które powołuje się publikacja, wynoszą one od 32% do 38,3%.

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Wypowiedź Muska i reakcja Trumpa

Miliarder Elon Musk podczas szczytu DealBook organizowanego przez The New York Times oświadczył, że nie uważa się za zwolennika MAGA, jeśli oznacza to bezwarunkową lojalność wobec zestawu polityk Partii Republikańskiej. Powiedział również, że czuł się nierozważnie, wydając setki milionów dolarów na wybory uzupełniające.

Według informacji publikacji Musk stracił niemal 500 mln dolarów, wspierając kandydatów powiązanych z Trumpem w wyborach w 2026 roku. Wcześniej stał na czele Departamentu Efektywności Rządu w administracji Trumpa, który nadzorował szeroko zakrojone cięcia w agencjach federalnych.

Trump w wywiadzie telefonicznym dla NBC News nazwał Muska swoim przyjacielem o dobrych intencjach. Prezydent oświadczył również, że MAGA ma dla niego konkretne znaczenie, a ci, którzy odchodzą od tego ruchu, nie odnoszą sukcesu.

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