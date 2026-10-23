W Indonezji narasta niezadowolenie młodych wyborców z prezydenta Prabowo Subianto w miesiącu drugiej rocznicy objęcia przez niego urzędu. Studenci i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego wychodzili na protesty przeciwko polityce gospodarczej rządu oraz reakcji władz na pożary lasów na Sumatrze i Kalimantanie, informuje ABC News.

Sondaż Saiful Mujani Research and Consulting, opublikowany w tym miesiącu, odnotował spadek poparcia dla Prabowo z 81,2% w listopadzie ubiegłego roku do 44,5%. Jednocześnie badanie Poltracking Indonesia wykazało, że 64,8% respondentów ufa administracji prezydenta, a 62% uważa, że rząd poważnie pracuje nad rozwiązywaniem problemów.

Rozczarowanie programem żywieniowym

Część młodych ludzi, którzy poparli Prabowo w wyborach w 2024 roku, twierdzi, że zmieniła swoje nastawienie do prezydenta. Według sondażu exit poll gazety Kompas około dwie trzecie wyborców z pokolenia Z oraz niemal 60% milenialsów zagłosowało wówczas na niego.

Wśród przyczyn niezadowolenia wymieniany jest program bezpłatnych posiłków szkolnych — jedna z kluczowych obietnic wyborczych Prabowo. Program, mający zwalczać niedożywienie, doprowadził do zatruć pokarmowych u tysięcy odbiorców. Krytycy twierdzą również, że ograniczył on finansowanie wynagrodzeń nauczycieli, czemu rząd zaprzecza. Narodowa Agencja Żywności Indonezji poinformowała parlament, że problemy trawienne wystąpiły z powodu naruszenia standardowych procedur.

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W lipcu indonezyjski Trybunał Konstytucyjny orzekł, że od 2028 roku rząd musi zaprzestać finansowania tego programu z budżetu edukacyjnego. Władze oświadczyły, że zwiększyły ogólny budżet na edukację, miesięczne dodatki dla nauczycieli oraz liczbę pedagogów, którzy je otrzymują.

Protesty w sprawie gospodarki i pożarów

Młodzi wyborcy krytykują również wyniki gospodarcze rządu. Rupia osłabiła się do historycznego minimum wobec dolara amerykańskiego, a dostawca indeksów MSCI w ubiegłym tygodniu zaproponował obniżenie statusu indonezyjskiego rynku z kategorii „rynku wschodzącego” do „samodzielnego”. Rząd poinformował o działaniach o wartości ponad 26 bln rupii, mających obniżyć koszty życia, w tym o dystrybucji 10-kilogramowych paczek ryżu dla 33,24 mln odbiorców.

Protesty w związku z reakcją na pożary lasów nasiliły się w tym tygodniu w co najmniej sześciu miastach. Dym z pożarów na Sumatrze i Kalimantanie pokrył również sąsiednią Malezję i Singapur. Uczestnicy protestów domagają się uznania pożarów za katastrofę narodową, ale rząd uważa to za przedwczesne. Władze twierdzą, że Prabowo osobiście nadzoruje reakcję, skierował dodatkowe finansowanie do siedmiu prowincji i zaangażował ponad 71 tys. osób. Ministerstwo Leśnictwa poinformowało o sankcjach wobec 32 firm.

Podczas posiedzenia rządu Prabowo przyznał, że władze muszą zrobić więcej, aby spełnić oczekiwania społeczeństwa, ale oświadczył, że w ciągu dwóch lat osiągnięto wymierne rezultaty.

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