W USA poparcie dla pracy prezydenta Donalda Trumpa wynosi 32% — wynika z sondażu Reuters/Ipsos przeprowadzonego w dniach 13–16 listopada 2026 roku wśród 1521 respondentów. O wynikach badania informuje The Hill.

Według sondażu 66% Amerykanów nie popiera pracy Trumpa na stanowisku prezydenta. Margines błędu badania wynosi 3 punkty procentowe.

Wynik jest bliski minimum

Wynik 32% utrzymywał się w czterech ostatnich sondażach Reuters/Ipsos. W ubiegłym miesiącu poparcie dla Trumpa spadło do 31% — najniższego poziomu w obu jego kadencjach prezydenckich. Odsetek osób, które nie popierają jego pracy, jest obecnie o 2 punkty procentowe niższy niż w momencie odnotowania tego minimum.

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The Hill zauważa również, że latem poparcie dla prezydenckiej agendy w kilku sondażach spadło do poziomu od średnich do niskich 30%. Amerykanie coraz gorzej oceniali działania prezydenta w gospodarce z powodu obaw o rosnące koszty życia.

Ceny paliw i podróże

Jak pisze The Hill, wojna z Iranem przyczyniła się do inflacji i skoku cen benzyny, a opinia publiczna sprzeciwiała się temu konfliktowi. Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Samochodowego AAA średnia cena galona benzyny w kraju spadła do 3,78 dolara — o ponad 50 centów w porównaniu ze średnią 4,31 dolara w ubiegłym miesiącu.

AAA przypuściło, że w okresie Święta Dziękczynienia liczba podróży może się zmniejszyć z powodu wyższych cen benzyny i biletów lotniczych. Oczekuje się, że samochodami będzie podróżować 72,9 mln osób, podczas gdy w ubiegłym roku takich podróżnych było 73,1 mln. Trump i wiceprezydent J.D. Vance również wskazywali konflikt na Bliskim Wschodzie jako prawdopodobny czynnik znacznych strat Partii Republikańskiej w wyborach połówkowych w 2026 roku.

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