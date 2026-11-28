S&P Global Ratings potwierdziła suwerenny rating Francji na poziomie A+/A-1, jednak zmieniła perspektywę ze stabilnej na negatywną. Oznacza to, że w średnim okresie rośnie ryzyko dalszego obniżenia ratingu kraju.

Presja budżetowa i rosnący dług

Amerykańska agencja ratingowa wyjaśniła swoją decyzję wzrostem długu publicznego w warunkach umiarkowanych perspektyw wzrostu gospodarczego. Jak informuje France 24, francuska gospodarka weszła w techniczną recesję, zgodnie z danymi opublikowanymi przez francuski Narodowy Instytut Statystyki i Badań Ekonomicznych INSEE.

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Prognoza do 2029 roku

S&P podkreśliła potrzebę konsolidacji fiskalnej. Agencja wskazała również na wysokie ryzyko utrzymania się fragmentacji politycznej po wyborach prezydenckich w 2027 roku, co, w jej ocenie, będzie wywierać presję na wzrost gospodarczy.

S&P oczekuje, że dług publiczny Francji będzie nadal rósł w przyszłym roku. Agencja prognozuje także stopniowy wzrost płatności odsetkowych francuskiego rządu na rzecz wierzycieli w okresie do 2029 roku.

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