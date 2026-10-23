W Morayfield w stanie Queensland w Australii reporter telewizyjny Will Murray i przechodzień uratowali mężczyznę, który utknął w swoim samochodzie pośród wód powodziowych. Do zdarzenia doszło w czwartek, gdy woda nadal przybierała, po tym jak mężczyzna wjechał autem na zalany obszar.

Akcję ratunkową nagrano na wideo

Murray, dziennikarz Australian Broadcasting Corporation, relacjonował ulewne deszcze i powodzie, gdy zobaczył samochód w wodzie. Jak informuje Global News Canada, dziennikarz zauważył, że okno samochodu lekko się otworzyło, a następnie ponownie zamknęło. Według niego stało się jasne, że kierowca próbował się wydostać, ale nie mógł otworzyć drzwi ani okien.

Murray popłynął do samochodu, aby pomóc mężczyźnie. Dołączył do niego Daniel, którego dziennikarz uważał za miejscowego mieszkańca. Według Murraya Daniel zdjął szorty i owinął nimi rękę na wypadek, gdyby musiał rozbić szybę samochodu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Mężczyznę wyciągnięto z samochodu

W końcu Murray dotarł do strony pasażera, zaparł się nogami o samochód i pociągnął z całej siły. Umożliwiło to wyciągnięcie mężczyzny z auta. Dziennikarz powiedział, że po uratowaniu mężczyzny uściskali się, jednak nie zdążył poznać jego imienia ani danych kontaktowych.

Służby ratunkowe w południowo-wschodnim Queensland otrzymały w czwartek i piątek setki wezwań o pomoc po tym, jak ponad 7,9 cala opadów spowodowało nagłe powodzie. Z powodu złej pogody w regionie zamykano drogi i szkoły.

Czytaj nas na